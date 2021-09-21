Оренбург, 21 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство отказалось от иска к бывшему вице-губернатору Вере Башировой. Это стало неожиданностью для истца — прокуратуры, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

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Исковое заявление подал прокурор региона. Он посчитал, что бывшая чиновница незаконно приобрела квартиру в Оренбурге, принадлежавшую области.

В ходе рассмотрения дела правительство попросило сменить статус с третьего лица на соистца. А на очередном заседании заявило об отказе от иска и попросило прекратить производство. Представитель правительства подчеркнул, что право собственности на квартиру Баширова получила на основании решения суда и, таким образом, оно признано законным.

Суд заявление правительства к делу приобщил, но решил дать ему оценку по итогам рассмотрения дела. Самой Веры Башировой на заседании не было. Ее представитель представила возражения на иск и рецензию на экспертизу по оценке стоимости квартиры, считая, что недвижимость оценили неверно.