Мадрид, 21 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Наезд машины на террасу бара в автономном сообществе Мурсия (Испания) рассматривается испанской Национальной судебной коллегией в качестве теракта. Об этом 21 сентября сообщает газета El Mundo.

Нет терроризму!

По информации издания, правоохранителями в автомобиле была найдена записка, автор которой утверждал, что совершенное им — это террористическая атака.

Также указывается, что один из очевидцев произошедшего рассказал, что он видел, что водитель транспортного средства перед совершением наезда поднял руки вверх, якобы читая молитву.

Отметим, 17 сентября 30-летний подданный Марокко совершил наезд на террасу бара, в результате чего погибли два человека, включая его самого, и несколько пострадали.