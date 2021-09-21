21 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Внутри КПК существуют глубокие разногласия, многие из направлений политики действующего лидера крайне непопулярны, а у него самого есть могущественные враги среди высших руководителей партии. В связи с этим можно сказать точно, что результаты съезда Компартии 2022 года еще не определены.

Максим Исаев, , 13:35 — REGNUM Возможен ли сценарий, при котором в результате государственного переворота будет свергнут председатель КНР Си Цзиньпин? В своей книге «Китайский путч» (China coup) бывший дипломат Роджер Гарсайд описывает именно его — организованный соперниками нынешнего китайского лидера мятеж. В результате такого развития событий нынешний лидер КНР отправится на пенсию еще до того, как в 2022 году состоится съезд Коммунистической партии Китая, на котором тот хотел добиться продления еще на пять лет своих полномочий генерального секретаря или, возможно, даже назначения в качестве пожизненного председателя, пишет Роберт Уихтол в статье, вышедшей 21 сентября в The Strategist.

Си Цзиньпин и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарсайд сделал блестящую карьеру в финансовом секторе и в качестве дипломата, в том числе поработав в посольстве Великобритании в Пекине. В своем труде он благодаря обширному опыту описывает вероятный сценарий свержения китайского лидера.

Так, по мнению Гарсайда, главными зачинщиками переворота станут соперники Си в высшем руководстве КНР — премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян и член Постоянного комитета Политбюро Ван Ян, которые занимают соответственно второе и четвертое места по влиятельности в КПК. Их поддержат заместитель председателя КНР Ван Цишань и несколько высокопоставленных генералов. Организаторы переворота выступят с решительной критикой ошибочной политики китайского лидера и вынудят его немедленно уйти в отставку и назначить вместо себя Ли. Примечательно, что они также инициируют политические реформы, чтобы поставить Китай на путь демократизации.

Пленум ЦК КПК. 29.10.2020 Russian.news.cn

Китай стремится изобразить себя политическим монолитом, руководство которого пользуется безоговорочной поддержкой. На самом же деле его политические разногласия очень глубоки. Чтобы поместить сценарий переворота Гарсайда в контекст, нужно вернуться к партийному съезду 2007 года, на котором было решено, кто займет пост секретаря партии Ху Цзиньтао в 2012 году. В начале съезда бывший китайский лидер поддержал Ли Кэцяна, реформаторски настроенного члена партии из Коммунистического союза молодёжи Китая. Для Си же предназначалась вторая по значимости должность премьера Государственного совета КНР. Однако после долгой борьбы Ли проиграл Си, которого в то время поддерживал предшественник Ху Цзян Цзэминь.

Когда Си пришел к власти в 2012 году, он сократил количество членов в ключевом директивном органе Китая, Постоянном комитете Политбюро, с девяти до семи и наполнил его своими сторонниками. В результате Ли и Ван Ян оказались единственными членами комитета, принадлежащие к реформистской «оппозиции». За девять лет своего правления Си приложил все усилия, чтобы отодвинуть Ли на второй план, даже лишив его финансового портфеля, традиционно принадлежавшего премьеру Государственного совета. Он также ограничил роль «оппозиционных» институтов, в частности сторонников Ху и Ли, а также Коммунистического союза молодёжи Китая.

Последующие шаги Си по укреплению своего положения и созданию культа личности в одинаковой степени усугубили положение как партийных старейшин, так и обычных китайцев. Недавнее эссе премьер-министра в отставке Вэнь Цзябао, которое было сочтено косвенно критичным по отношению к Си, подверглось определенной степени цензуры, в то время как недавнее введение «мысли Си Цзиньпина» в школьную программу вызвало ужас среди китайских родителей.

Вэнь Цзябао World Economic Forum

Кампания Си Цзиньпина по искоренению коррупции и политических противников принесла ему множество врагов, равно как и шаги по изменению деловой, политической и культурной среды Китая. Регулирующие органы Китая недавно установили строгие условия для крупных компаний в сфере технологий, онлайн-образования и видеоигр, в результате чего они потеряли значительную часть своей рыночной стоимости. Новые ограничения на «социально вредное поведение» также оказались непопулярными.

События в первой и последней главах книги Гарсайда вымышлены, хотя персонажи реальны. В оставшейся части книги обсуждаются бесчисленные проблемы Китая и недостатки Си. Примечательно, что Гарсайд отмечает, что Си вывел Китай из авторитаризма на грань полного тоталитаризма.

Спусковым крючком для описанного в книге переворота служит угроза финансовой войны с Соединенными Штатами, которая нанесет ущерб экономике Китая. Но отстранение Си от власти направлено также на решение большого числа проблем, смену руководства и начало политической реформы.

Гарсайд проводит две важные исторические параллели. Во-первых, он напоминает о катастрофе, устроенной в Китае Мао Цзэдуном во время Большого скачка 1958−1962 годов и Культурной революции 1966−1976 годов, предполагая, что всё более жесткая политика Си, проводимая государством, может привести Китай к новой катастрофе.

Во-вторых, Гарсайд напоминает о борьбе за власть, начавшейся в связи со смертью Мао, и о том, что она не потеряла своей актуальности и сегодня. Когда в начале 1976 года, за восемь месяцев до Мао, умер Чжоу Эньлай, были подавлены массовые демонстрации в поддержку популярного премьера Госсовета. Затем был изгнан наиболее вероятный наследник Дэн Сяопин, после чего, после смерти Мао произошли арест широко нелюбимой «Банды четырех» и недолгое правление избранного преемника Мао Хуа Гофэна и возвращение Дэна.

1 Октября 1949 года, выступая на площади Тяньаньмэнь, Мао Цзэдун

Путем дальнейшей централизации власти в руках самого себя и без явного наследника Си мог бы создать в Китае условия для повторения хаоса смены власти после Мао.

Широко распространено мнение, что на съезде партии, который состоится в следующем году, Си сможет продлить свой мандат на третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря или, что еще лучше с точки зрения Си, он добьется желаемой должности председателя партии. Подобный титул не использовался со времен Мао и тесно связано с его диктатурой.

Книга Гарсайда служит своевременным напоминанием о том, что внутри КПК существуют глубокие разногласия, что многие из направлений политики Си крайне непопулярны и что у него есть могущественные враги среди высших руководителей партии. Самое главное, Гарсайд напоминает, что о предсказуемости результатов съезда партии 2022 года речи идти не может.