Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Вопрос с обманутыми дольщиками в Подмосковье будет полностью решен в 2023 году. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

По словам главы региона, к тому моменту все обманутые дольщики на территории области должны будут получить жилье.

«У нас подходит к завершению, я очень надеюсь, в 2023 году, по обручению президента, мы закрываем все, что касается обманутых дольщиков», — сказал Воробьев.