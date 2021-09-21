Москва, 21 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Правительство России готово «в качестве эксперимента» разрешить «Роснефти» поставлять в Европу газ через агентское соглашение с Газпромом. Решение будет принимать президент РФ Владимир Путин, пишет 21 сентября газета «Коммерсантъ».

Rosneft.ru «Роснефть»

О готовности правительства позволить «Роснефти» экспортировать 10 млрд кубометров газа в год говорится в проекте доклада вице-премьера Александра Новака главе государства, отмечает издание. Новак предлагает, чтобы этот вариант проработало Минэнерго, а Минфин помог с анализом возможных поправок к Налоговому кодексу. Речь идёт о привязке НДПИ с экспортируемого газа к спотовым европейским ценам.

«Газпром и «Роснефть» представили в правительство предсказуемые и диаметрально противоположные позиции относительно возможности доступа нефтекомпании к экспорту газа», — говорится в публикации.

Поэтому решение будет принимать Владимир Путин.

В Газпроме полагают, что высокие цены на газ вряд ли сохранятся, на это указывают котировки фьючерсов в 2022 году. А потому оснований для принятия долгосрочных решений по регулированию экспорта газа нет. В компании указали и на то, что «Роснефть» закупает газ внутри страны, чтобы выполнять свои контракты, но хочет отправлять его за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно о просьбе «Роснефти» к правительству по поставкам газа. Компания хочет отправлять газ в европейские страны по «Северному потоку — 2».

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