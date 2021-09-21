Пенза, 21 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 239 жителей, накануне заболели 234 человека. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 21 сентября в регионе всего зарегистрировали 68 407 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 56 919 жителей, в том числе за сутки — 78 человек. Скончались с начала наблюдения 2520 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 812 жителей. Общее число смертей от ковида, по данным штаба на 21 сентября, достигло 199 808.

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