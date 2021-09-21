Ардон, Северная Осетия, 21 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии разыскивают водителя легкового автомобиля, совершившего смертельное ДТП утром 21 сентября в городе Владикавказе. В результате наезда погибла 40-летняя женщина, а сам виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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ДТП было совершено в 08:20 21 сентября на улице Пролетарская в городе Ардоне. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель на автомашине Lada Granta сбил её и скрылся. Получившая травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, руководство МВД по РСО-Алания. В настоящее время полицейскими принимаются неотложные меры, направленные на задержание водителя транспортного средства», — сообщили в полиции.