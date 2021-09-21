Архангельск, 21 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Архангельске 24 сентября откроется выставка «Архип Куинджи и его ученики». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минкульте, в экспозиции будут представлены картины из собраний Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

На выставке будут представлены более шестидесяти работ, большая часть из них принадлежит кисти великого живописца. Наряду с его программными произведениями, такими как «Осенняя распутица», «После дождя», этюдами к картине «Березовая роща», в экспозицию включены менее известные зрителю эскизы и этюды с видами степных равнин, морских побережий и горных вершин, исполненных в период так называемого затворничества.

Посетители выставки смогут также увидеть пейзажи Николая Рериха, Константина Богаевского, Аркадия Рылова и Александра Борисова.

Для посетителей выставка будет работать с 25 сентября по 28 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылась выставка картин и артефактов «Фёдор Конюхов: человек может всё!». Путешественник, художник, священнослужитель — три ипостаси Федора Конюхова показаны на выставке. Здесь впервые показаны ожившие картины, эксклюзивные фильмы, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых.