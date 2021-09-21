Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД Испании Хосе Мануэлю Альбаресу свою солидарность в связи с извержением вулкана на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

United Natons Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь выразил солидарность с народом Канарских островов и Испании в связи с извержением вулкана на острове Пальма», — говорится в заявлении ООН.

Ранее несколько тысяч жителей Канарских островов эвакуировали из-за извержения вулкана и серии землетрясений.