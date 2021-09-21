Волгоград, 21 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Виновной в похищении человека признал суд 71-летнюю жительницу Волгограда. Пенсионерка с сообщником несколько часов удерживали женщину, якобы похитившую у неё банковскую карту, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд

В марте 2021 года пенсионерка, распивая алкоголь со знакомым, вспомнила, что у неё пропала банковская карта. Обвиняемая была уверена, что это дело рук её 50-летней знакомой. Она попросила сообщника пригласить «похитительницу» в квартиру под предлогом её плохого самочувствия. У женщины потребовали вернуть карту, угрожая ножом и предупредив, что не выпустят её, пока она не выполнит их требования. Освободили «заложницу» сотрудники полиции.

В судебном заседании пенсионерка настаивала, что попросила сообщника пригласить женщину для отдыха, ножом она резала продукты, а ключ от входной двери был у знакомого.

Суд назначил 71-летней волгоградке пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в силу. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.