Таллин, 21 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. У правительства нет четкого плана по обузданию резкого повышения цен на электричество. Об этом говорится в пресс-релизе специальной комиссии парламента Эстонии по надзору за госбюджетом после заседания в понедельник, 20 сентября.

Рост цен

Cпецкомиссия обсудила план правительства по обузданию подорожания электричества и признала его неэффективным. «Мы не получили ни одного понятного ответа. У правительства нет конкретного плана, каким образом можно в краткие сроки сократить расходы потребителя в связи с подорожавшим электричеством», — заявил председатель спецкомиссии парламента Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу напомнил министрам, что не стоит слишком надеяться на помощь Брюсселя: «Министр экономики сказал, что послал письмо в европейские инстанции с просьбой поменять систему выделения квот. Но Эстония независимое государство. Мы должны сами защищать своих потребителей и бизнес».

Он сравнил рост цен на электричество с фильмом ужасов: «В перспективе ближайших 10 лет эстонский потребитель должен будет заплатить дополнительно миллиарды евро, если эта система продолжит работать. Ситуация напоминает сценарий фильма ужасов, мы находимся в полном неведении».

Депутаты планируют вынести проблему резкого роста цен на электроэнергию на общее обсуждение парламентом как государственно значимый вопрос. Такое заседание может состояться в конце сентября нынешнего года.