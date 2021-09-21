Липецк, 21 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов в соцсетях прокомментировал видеозапись с избиением студентки в колледже общественного питания, сообщает ИА REGNUM.

Pxhere.com Безнадзорный подросток

«В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке», — написал Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соцсетях распространилось видео, на котором в присутствии большого количества людей одна девушка избила другую. Присутствовавшие нецензурно комментировали происходящее и снимали на видео. В комментарии говорится, что это происходило в липецком техникуме общественного питания.