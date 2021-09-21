Красноярск, 21 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Красноярском крае в парке «Роев ручей» продолжается подготовка к зиме.

Пресс-служба губернатора Пермского края Мёд

Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в мэрии Красноярска, ссылаясь на пресс-службу парка, обезьяны и сурикаты уже переселились в тёплые вольеры. Некоторые животные готовятся к зимней спячке. Скоро в свои домики залягут барсуки, еноты и енотовидные собаки. Дольше всех в зимней спячке пробудут сурки, которые зарылись в норки ещё в первой половине сентября.

По словам зоологов, чтобы пережить зиму, масса тела животных должна увеличиться на 30−40%. Специалисты помогают питомцам набрать вес, увеличивая объём корма на 20−50%. Основной рацион — медвежья каша, которая варится из четырёх видов крупы, с большим количеством сгущёнки, мёдом, кедровыми орехами, изюмом, творогом и свежими перепелиными яйцами. На десерт медведи в красноярском парке получают яблоки свежего урожая.

К концу осени рацион животных начнут постепенно уменьшать, а с наступлением холодов прекратят кормление. Для медведей это станет сигналом — пора в спячку.

Читайте также: В нацпарке «Башкирия» закрыли все кемпинги из-за активности медведей