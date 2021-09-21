Самара, 21 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Обманутые дольщики долгостроя в Самаре получат денежную компенсацию. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Сообщается, что 20 сентября наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков решил выплатить компенсации более 500 гражданам, которые купили квартиры в трех субъектах РФ. Один из таких объектов расположен в Самаре. Застройщиком дома по улице Чкалова, 57 (секции 1, 2, 3) выступало ООО ПФСК «Эл-Гранд».

Отмечается, что ранее глава региона Дмитрий Азаров направил ходатайство в фонд, в котором попросил выплатить гражданам компенсации из-за низкой степени строительной готовности данного проблемного объекта.

«Наблюдательный совет принял решение выплатить компенсации 531 человеку, купившему квартиры в пяти проблемных домах Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с сентября 2017 года из единого реестра проблемных исключены 36 многоквартирных домов. Таким образом были восстановлены права 3790 граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.