Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Миграционный центр в деревне Путилково в подмосковном городском округе Красногорск будет перемещен на другую площадку. Об этом 21 сентября заявил зампред правительства — руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Чиновник отметил, что новая площадка для размещения уже подобрана. Закрыть центр в Путилково планируется до начала зимы.

«Мы подобрали новую удобную площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку и миграционный центр у Путилково перестанет работать», — сообщил Каратаев.