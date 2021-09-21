Таллин, 21 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Строительство универсального магазина шведской мебельной компании IKEA в волости Раэ под Таллином продвигается по плану, и магазин откроется осенью 2022 года. Об этом сообщил BNS со ссылкой на руководителя эстонского подразделения IKEA Кристиана Шнейдера.

Håkan Dahlström IKEA

В новом магазине получат работу около 300 человек. Площадь магазина составит почти 30 000 квадратных метров. Помимо торговых залов, там разместится ресторан, рынок шведских продуктов питания и бистро.

IKEA подписала договор на строительство магазина в марте 2021 года с компаниями Nordecon AS и Viljandi Real Estate OU. Стоимость контракта составила почти 30 млн евро.

Также сообщается, что в конце 2021 года откроется новый центр заказов и выдачи продукции в Тарту.

IKEA — международная компания, торгующая мебелью и прочими товарами для дома. В Эстонии торговля в данный момент осуществляется через интернет-магазин, а в Таллине находится центр выдачи заказов. Прибыль IKEA в Эстонии в прошлом году составила 4,5 млн евро при объеме продаж в 26,5 млн евро.