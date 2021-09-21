Берлин, 21 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Partisan Motors из немецкого города Магдебург выпустила первый экземпляр внедорожника Lada Niva Legend. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Facebook.

Partisan Motors Немецкая версия Lada Niva Legend

Модель стала первым внедорожником ограниченной серии Lada Niva, которая посвящена 50-летию Волжского автозавода. Тираж немецких версий Lada Niva Legend составит всего 50 экземпляров.

Все внедорожники из ограниченной серии получат таблички с названием серии и сертификат, подтверждающий принадлежность к лимитированной серии.

Стоимость немецких внедорожников Niva Legend составляет от 19 900 евро (1,7 млн рублей). При этом на российском авторынке цены на эту модель начинаются от 649 900 рублей.

Немецкая версия внедорожника отличается от стандартной увеличенным дорожным просветом, силовыми бамперами Superra с местом под лебедку, шноркелем и покрышками Goodrich. Также модель оборудована рейлингами на крыше, молдингами, светодиодной оптикой Nolden.

Niva Legend в Германии получила особые накладки на пороги, капот и колесные арки. Интерьер модели отделан черной экокожей с красной прострочкой.

Ранее немецкая компания Schmid GmbH начала производство электрических версий Lada Niva Legend.

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