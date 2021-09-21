Мурсия, Испания, 21 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Национальная судебная коллегия Испании рассматривает случай с наездом машины на террасу бара в автономном сообществе Мурсия как террористический акт. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

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Отмечается, что в ходе работы на месте инцидента полиция нашла в машине записку, в которой автор написал, что его поступок является террористической атакой. Также, согласно показаниям очевидца, во время наезда на террасу водитель якобы поднял руки вверх и читал молитву.

Наезд на террасу произошёл 17 сентября 2021 года в муниципалитете Торре-Пачеко. Водителем автомобиля оказался гражданин Марокко в возрасте 30 лет. В результате наезда на террасу погибли два человека, в том числе сам водитель, ещё несколько человек пострадали.

В полиции также предполагают, что перед наездом водитель ранил себя холодным оружием.