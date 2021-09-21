Тбилиси, 21 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Правительства Грузии и Объединённых Арабских Эмиратов начнут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.

(сс) distel2610 Груз

По данным ведомства, министр экономики Грузии Натия Турнава прибыла в Абу-Даби 20 сентября. Там она провела ряд встреч с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухамедом аль-Мазруи и другими официальными лицами.

«Переговоры начнутся без специального исследования, так как, учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам», — процитировали в пресс-службе Турнава.

Напомним, Грузия заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Турцией и Китаем. По данным Грузстата, отрицательный торговый баланс Грузии в последние годы составляет около 40%.