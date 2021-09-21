Барнаул, 21 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае подвели итоги не только выборов депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. Как сообщает 21 сентября сайт АКЗС, по итогам обработки 99,7% протоколов в разрезе партийных списков голоса предварительно распределились следующим образом: «Коммунисты России» — 12,1%, «Единая Россия» — 34,29%, ЛДПР — 10,71%, КПРФ — 24,04%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,69%, «Яблоко» — 1,71%. Таком образом, новый состав парламента будет пятипартийным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Самой многочисленной, по предварительным оценкам, в АКЗС будет фракция «Единая Россия» (из 68 депутатов туда войдёт 31), КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

Председатель АКЗС действующего, седьмого созыва, Александр Романенко поспешил известить о намерении «немного изменить» структуру нового состава парламента.

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По одномандатным округам на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание предварительно определены следующие победители выборов: округ № 1 — Ксения Белоусова (34,67%), округ № 2 — Сергей Кожемякин (34,89%), округ № 3 — Денис Голобородько (свыше 50%), округ № 4 — Сергей Серов (51,39%), округ № 5 — Петр Тютюнников (42,7%), округ № 6 — Игорь Панарин (35,43%), округ № 7 — Наталья Зимина (39,7%), округ № 8 — Ирина Солнцева (48,52%), округ № 9 — Юрий Матвейко (43,88%), округ № 10 — Анатолий Вытоптов (49,36%), округ № 11 — Павел Митрофанов (35,5%), округ № 12 — Максим Кочев (41,68%), округ № 13 — Владимир Лещенко (51,38%), округ № 14 — Александр Демин (47,37%), округ № 15 — Дмитрий Рождественский (30,92%), округ № 16 — Вячеслав Лаптев (27,08%), округ № 17 — Вадим Смагин (58,47%), округ № 18 — Сергей Приб (35,07%), округ № 19 — Иван Мордовин (38,57%), округ № 20 — Александр Локтев (свыше 32%), округ № 21 — Иван Нифонтов (31,56%), округ № 22 — Владимир Громов (33,46%) округ № 23 — Сергей Писарев (38,87%), округ № 24 — Дмитрий Моисеев (32,42%), округ № 25 — Игорь Галкин (32,71%), округ № 26 — Антон Арцыбашев (34,83%), округ № 27 — Елена Хрусталева (43,2%), округ № 28 — Юрий Кропотин (38,46%), округ № 29 — Татьяна Ильюченко (33,99%), округ № 30 — Андрей Абрамов (30,08%), округ № 31 — Григорий Бахтин (36,06%), округ № 32 — Надежда Дрюпина (38,24%), округ № 33 — Вероника Лапина (40,61%), округ № 34 — Людмила Клюшникова (31,12%).

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Алтайском крае составила чуть более 40%. По партийным спискам на выборах в Государственную Думу голоса по итогам ввода 99,7% протоколов распределились следующим образом: КПРФ — 30,8% «Зеленые» — 0,62%, ЛДПР — 9,19%, «Новые люди» — 6,15%, «Единая Россия» — 33,12%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9,98%.

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