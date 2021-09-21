Афины , 21 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Чем выше будут темпы роста экономики Греции, тем больше выгод получит общество. Об этом заявил министр финансов страны Христос Стайкурас, выступая на SKAI TV 21 сентября.

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Он подчеркнул, что страна экономически восстанавливается от потерь, понесенных в 2020 году, и, исходя из имеющихся данных и предварительных прогнозов, в третьем квартале рост будет даже выше нового прогноза в 5,9%. В то же время картина положительна и для налоговых поступлений за сентябрь, особенно по НДС.

Однако Стайкурас добавил, что с текущими данными страна останется на уровне 5,9% до тех пор, пока проект бюджета не будет представлен в парламент, что произойдет 4 октября.

Министр отметил, что если рост будет выше, а исполнение бюджета лучше, правительство обсудит новые приоритеты налоговой политики.