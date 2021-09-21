Таллин, 21 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. По мнению 35% работающих в Эстонии людей, за год их рабочая нагрузка увеличилась, а в ИТ-секторе каждому второму сотруднику приходится трудиться больше, чем раньше. Об этом свидетельствует исследование рынка труда, организованное эстонской компанией CVKeskus.ee.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Около половины респондентов (48%) отметили, что их нагрузка осталась прежней, и только 9% ощутили ее снижение.

В секторе здравоохранения, где рабочая нагрузка стала высокой из-за эпидемии коронавируса, 39% сотрудников считают, что сейчас им приходится выполнять еще больше работы, чем год назад. И наоборот — уменьшение трудовой нагрузки больше всего почувствовали работники сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, где 27% сотрудников отметили, что за год работы стало меньше.

В Таллине и в Тарту трудовая нагрузка увеличилась у 34%, в Пярну — у 33% работников. Жители Йыгева и Вырумаа отметили наименьшее увеличение рабочей нагрузки: 27% и 28% соответственно.

Независимое агентство по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus. ee два раза в год организуют исследование рынка труда и зарплат. В 2021 году в опросе участвовали 8963 трудящихся и находящихся в поиске работы человека.