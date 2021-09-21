Москва, 21 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» доверяет главному тренеру команды Рую Витории. Об этом 21 сентября заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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«Руй Витория никуда не уходит — он об этом чётко сказал на пресс-конференции», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он добавил, что руководство клуба доверяет тренерскому штабу, и матч с ЦСКА на это не повлиял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» проиграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России со счётом 0:1. «Спартак» набрал 10 очков в восьми турах и занимает девятое место в турнирной таблице.

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