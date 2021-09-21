Оренбург, 21 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбурге на фасаде девятиэтажного жилого дома по улице Ленинской появится мурал. Граффити с изображением девушки в пуховом платке выполнит известный стрит-арт художник из Казани Рустам Кубик, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Граффити на стене жилого дома

«Эскиз будущего граффити был разработан при содействии с главным художником Оренбурга Наталией Бровко и жителями дома по улице Ленинской. Изучив техническое задание, я решил изобразить девушку в пуховом платке — символе оренбургского края — на фоне зимнего пейзажа», — сказал художник.

Дому более 20 лет. Жители решили украсить неприглядный фасад, на котором ранее «красовались» рекламные баннеры. Было решено сделать ремонт и реализовать идею граффити.

На воплощение концепции потребовалось 450 тысяч рублей. В результате участия в конкурсе общественных проектов жители получили грант в размере 200 тысяч рублей. Следующим шагом станет участие во всероссийском конкурсе и получения более крупного денежного гранта для полноценной росписи фасада здания.