Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В результате извержения вулкана на острове Пальма в атмосферу выбрасывается от 7,997 до 10,665 тонн диоксида серы (SO2) в день. Об этом свидетельствуют данные вулканологического института Канарских островов, сообщает испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Эти значения диоксида серы (SO2) являются нормальными для начальных фаз эффузивного извержения и сопоставимы с тем, что было измерено в начале извержения вулкана Фогу в Кабо-Верде в 2014 году», — говорится в сообщении.

Оценка была произведена после выполнения нескольких замеров с помощью удаленного оптического датчика miniDOAS как в мобильной позиции, так и в наземной мобильной позиции.