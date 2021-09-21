Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Потоками лавы из извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное испанское сообщество Канарские острова) на данный момент разрушено свыше 150 домов. Об этом 21 сентября сообщил председатель совета острова Мариано Сапата в интервью радиостанции Cadena SER.

Лава

«Исчезли более 150 домов», — сказал он и добавил, что при этом в настоящее время власти еще не планируют проводить дополнительную эвакуацию жителей Пальмы.

Отметим, 19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо и из его кратера происходит активный выброс вулканических материалов.