Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Хлеборобы Ростовской области собрали зерна на 9% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, передаёт ИА REGNUM 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

«В хозяйствах всех категорий в первоначально-оприходованном весе намолочено 12,6 млн тонн зерновых культур, что на 9% выше уровня предшествующего года. Урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий составила 37,8 центнера с гектара (на 9,9% больше соответствующего периода 2020 года)», — сказано в докладе.

Труженики донского села отправили в закрома 11,2 млн тонн пшеницы при средней урожайности 38,8 центнера с гектара (+8,1% к 2020 году).