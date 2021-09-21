Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В скором времени на территории Подмосковья заслуженных врачей, а быть может и другие категории работников, могут начать обеспечивать индивидуальными жилыми домами. С соответствующей инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению главы Подмосковья, выдавать лишь земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, как это делается сейчас, недостаточно. Необходимо обеспечивать медицинских работников готовыми домами.

«Лучшие врачи, заслуженные должны быть нами отмечены. Я понимаю, что это ресурсы. Прошу также на областной думе это рассмотреть. Потому что нужен закон о категориях, которые могут жить в таких комфортабельных домах. Мне кажется это справедливо. Они много работают», — сказал Воробьев.