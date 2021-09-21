Пикалёво, Ленинградская область, 21 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Ленинградской области с погоней и стрельбой задержали автоугонщика. Злоумышленника удалось остановить только после девяти выстрелов по колесам. Об этом ЧП сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

Гоняться за 42-летним мужчиной, который неправомерно завладел чужим автомобилем, сотрудникам правоохранительных органов пришлось в ночь на 20 сентября. Около 00:30 мск в полицию обратился 28-летний житель Бокситогорска. Он сообщил, что от дома 23 по улице Вишнякова неизвестный угнал его автомобиль Renault Logan.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий около 01:30 мск на автодороге «подъезд к городу Пикалево» сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району был замечен угнанный автомобиль, водитель которого требование об остановке проигнорировал и увеличил скорость.

Пытаясь скрыться от преследователей, автоугонщик создавал дорожные ситуации, угрожавшие жизни и здоровью других участников дорожного движения. Из-за чего блюстителям порядка пришлось применить табельное оружие. Чтобы остановить опасного водителя, старший инспектор ДПС произвел один выстрел из своего ПМ в воздух и девять в сторону иномарки, после чего водитель был задержан.

«Как оказалось впоследствии, с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления. В результате применения оружия пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ («Завладением транспортным средством без цели хищения»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о задержании 42-летнего мужчины в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресеченияя судом.