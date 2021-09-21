Уфа, 21 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в ближайшее время в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Pixabay.com Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Сообщается, что в ночное и утреннее время 22 сентября в регионе ожидаются заморозки до —5°. На дорогах региона ожидается туман, видимость до 500 метров.

Отмечается, что в республике существенных осадков не ожидается. Столбик термометра днем может подняться до отметки 17 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1992 года.