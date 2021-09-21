Липецк, 21 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Видеозапись с избиением девушки в липецком техникуме общественного питания была опубликована в соцсетях, сообщил портал «Вести-Липецк».

Адриан ван Остаде. Драка (фрагмент).1637

На видеозаписи в присутствии большого количества людей одна девушка повалила другую на пол и начала избивать. Присутствовавшие нецензурно комментировали происходящее и снимали на видео.

Полиция устанавливает личности героев ролика.