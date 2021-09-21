Москва, 21 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Предложения с предоставлении бесплатных товаров или услуг не поступали 83% жителям России. Получали такие предложения 17%. В основном к таким предложениям 40% опрошенных относятся безразлично. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

В топ-3 самых востребованных предложений вошли медицинские услуги/лекарства: воспользовались ими 18% (чаще люди старше 60 лет, 51%), ювелирные изделия и товары (по 12% соответственно), продукты и косметические услуги (по 10%).

Чаще всего бесплатные товары/услуги предлагали по мобильному телефон (59%), через соцсети (23%) и sms-сообщения (20%). 75% из тех, кому поступали такие предложения, ими не воспользовались. Основные причины — «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» (25%), мошенничество (22%) и отсутствие доверия (21%).

Опрос по телефону проведен 4 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги».

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