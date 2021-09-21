Калуга, 21 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге 21 сентября неисправность в котельной оставила без горячей воды и отопления 19 жилых домов, школу № 22 и детский сад. Сроки устранения неполадок не обозначены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на дежурного Единой диспетчерской службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Накануне в Калуге была обесточена котельная на улице Социалистическая. Без горячей воды остались десять многоквартирных жилых дома. Пять социальных объектов остались не только без горячей воды, но и без отопления.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, была обесточена котельная и на улице Телевизионной. Данное отключение оставило без горячей воды два жилых дома.