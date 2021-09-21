Тольятти, Самарская область, 21 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии прототипа Renault Sandero Stepway третьего поколения, загруженного на автовоз. Фотография с машиной размещена на странице Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd news Renault Sandero Stepway

Отмечается, что снимок автовоза был сделан в Тольятти. Прототипы были с неокрашенными бамперами и без шильдика бренда на решетке и корме модели. Однако узнать модели можно — это Dacia Sandero третьего поколения, которые в России будут продаваться под маркой Renault.

По предварительной информации, данные прототипы вывезли из научно-технического центра АвтоВАЗа. В отличие от европейской версии Sandero Stepway, предназначенные для рынка России, получат некоторые изменения дизайна и моторной линейки.

Так, модель для российского рынка может получить бензиновые моторы на 1,6 л мощностью 82, 106 и 113 л. с.

Ранее стало известно, что в ноябре 2021 года в России появятся битопливные версии Renault Logan.

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