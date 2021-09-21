Москва, 21 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Гипертоникам стоит употреблять с пищей не более трёх грамм соли в день, для них это вещество наиболее опасно. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пачка соли

По его словам, в среднем жители России потребляют в день около десяти граммов соли. Употребление более пяти граммов способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вообще усредненная норма — пять граммов NaCl», — сказал Мясников.

Почти 70% соли поступает в организм с обработанными продуктами, например, с колбасными изделиями, супами и хлебом. Опасна соль для гипертоников, особенно для тех, кому больше 50 лет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников предупредил, что головокружение могут по ошибке принимать за признак близкого инсульта.

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