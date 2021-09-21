Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время беседы в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проинформировал министров иностранных дел стран Европейского союза о последних шагах Анкары, на недопустимости которых настаивают Афины. Об этом 21 сентября сообщает AMNA со ссылкой на дипломатические источники.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

По их словам, Дендиас сосредоточился на действиях турецкого военного корабля, который потревожил судно, проводящее научные исследования в пределах демаркированного континентального шельфа Греции. Он подчеркнул, что исследовательское судно под мальтийским флагом находилось всего в 10 морских милях к востоку от Крита в морской зоне, граничащей с греко-египетским соглашением от 6 августа 2020 года.

Дендиас отметил, что поведение Турции в настоящее время выходит за рамки любой логики и никоим образом не соответствует образу «нормальности», который Турция хочет продвигать. Как он прокомментировал, этот образ, к сожалению, не имеет ничего общего с реальностью.