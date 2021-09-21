Таллин, , 11:52 — REGNUM Вступающий в должность нового главы государства Алар Карис назвал в интервью гостелевидению ETV главные преимущества эстонского общества на фоне соседних стран. По мнению президента Кариса, это — образование и тесная связь с природой.

Эстония © ИА REGNUM

«Мне нравится, что народ Эстонии образован и умен, важно не просто получение ученой степени, а приобретение новых знаний на протяжении всей жизни», — заявил он.

Карису также нравится то, что в Эстонии возможно постоянно совершенствовать свои знания, даже не являясь ученым: «Сейчас можно получить докторскую степень и потом пойти в профтех учиться на пекаря. То есть образование в течение жизни строится из кусочков».

Второй плюс эстонцев — близость к природе, считает он. По признанию Кариса, как большинство его соотечественников, он провел свое детство на природе и у него есть дом в деревне: «У меня есть дом в деревне, там выросли и мои дети, мы туда до сих пор ездим за грибами. Это характерно для эстонцев».

Карис высказался за то, что связь с природой надо поддерживать, так как подрастает поколение, которое не выезжало за пределы города. «Дай Бог, чтобы у нас были учителя, которые будут возить детей в лес, и родители, которые позаботятся о сохранении связи с природой», — добавил он.

В своем описании достоинств жителей Эстонии Карис использовал термин estlased, означающий «эстонцы», а не «эстоноземельцы». Таким образом, в интервью новый президент страны вновь, как и его предшественники, «забыл» примерно треть населения страны из числа нацменьшинств и неэстонского сообщества, говоря исключительно о титульном населении.