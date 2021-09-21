Владикавказ, 21 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Северной Осетии было выявлено нарушение на одном из избирательных участков. По решению центризбиркома республики бюллетени для голосования были аннулированы. В результате не приняли к итоговому подсчету 1271 бюллетень по федеральному округу и 1271 — по одномандатному округу, сообщили в избиркоме РСО-Алании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Факт нарушения был замечен на видео, которое транслировалось с избирательного участка № 307 в городе Владикавказе. Наблюдатели установили возможность голосования большим количеством человек, чем было установлено законодательством. В результате было принято решение опечатать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и поставить резервный стационарный ящик для бюллетеней.

По словам члена ЦИК РСО-Алании Анатолия Завацкого, при подсчете голосов протокол был составлен на основании только тех бюллетеней, которые были в резервном стационарном ящике.