Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличилось на на 4,6%. Количество раненых в ДТП детей выросло на 2,5%, при этом число погибших детей уменьшилось на 41,2%. Об этом 21 сентября сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сотрудники управления усиливают работу по профилактике таких ДТП.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети

В половине случаев дети оказывались в числе участников в ДТП в качестве пассажиров, в каждом третьем случае — в качестве пешеходов. Примерно треть ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошла по неосторожности самих детей.

Для профилактики таких случаев с 20 по 24 сентября 2021 года в Петербурге проходит Неделя безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции расскажут воспитанникам детских садов, учащимся школ и их родителям о правилах безопасного поведения на дороге, проведут лекции, беседы и викторины. Автоинспекторы поделятся правилами безопасного использования велосипедов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, расскажут о принципе действия световозвращающих элементов и необходимости их использования в темное время суток.

«На родительских собраниях инспекторы ГИБДД акцентируют внимание взрослых на основных ошибках, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, и напомнят об обязательном использовании детских удерживающих систем (устройств) при перевозке ребенка в салоне автомобиля, их видах и особенностях установки и использования», — добавили в региональном УГИБДД.