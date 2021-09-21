Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Журналист Ричард Бакли, супруг модельера Тома Форда, умер в возрасте 72 лет. Об этом 21 сентября пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Том Форд и Ричард Бакли

По данным СМИ, Бакли умер по «естественной причине» в своём доме в окружении семьи. «Том Форд с большим сожалением сообщает о смерти своего любимого мужа Ричарда Бакли, с которым они прожили 35 лет», — заявили представители модельера.

ИА REGNUM напоминает, что Том Форд и Ричард Бакли познакомились в 1986 году на одном из модных показов. В 2012 году у них родился сын от суррогатной матери, а в 2014 году они официально зарегистрировали свой брак.