Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Более 6000 человек в районе Канарских островов эвакуированы из своих домов в целях обеспечения их безопасности. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

На данный момент лава, извергающаяся из вулкана в районе острова Пальма, полностью или частично разрушила 166 домов.

По словам специалистов, в ближайшие несколько часов от лавы может пострадать около 1000 жилых домов.