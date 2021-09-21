Воронеж, 21 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Воронежского облсуда, ставшей участницей автоаварии с пострадавшим, дала Высшая квалификационная коллегия судей. Об этом сообщает портал «Право.ru». 15 сентября женщина подала в отставку с поста судьи, она была принята.

Pixabay.com Молоток судьи

Бывшая судья присутствовала на заседании ВККС. Она заявила, что причиной аварии стало резкое ухудшение ее самочувствия и даже потеря сознания. Она также заявила, что попыталась оказать первую помощь пострадавшему и вызвала скорую, а после ДТП подвергалась травле.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на набережной Массалитинова в Воронеже произошла в июле 2020 года. Автомобиль Volkswagen Touareg, которым управляла судья Воронежского облсуда, врезался в припаркованную на обочине «Ладу». Мужчина, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые травмы. Следственные органы начали проверку по факту аварии, однако весной 2021 года по решению Александра Бастрыкина дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В сентябре стало известно, что Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении судьи.