Москва, , 11:51 — REGNUM В настоящее время России нет смысла возвращаться в состав Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Николай Патрушев Defense.gov

Как отметил секретарь Совбеза РФ, на сегодняшний день формат т.н. «большой семерки» является утратившим свою актуальность.

«Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения», — добавил он.

Также Патрушев указал, что, как он считает, страны G7, пригласив Россию и Китай подключится к решению вопросов безопасности в Центральной Азии, этим подтвердили, что «это объединение является лишь дискуссионным клубом».

«Причем дискуссии там ведутся под строгим контролем Вашингтона», — уточнил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти Соединенных Штатов не заинтересованы в самостоятельности стран Европы и потому создают «локальные форматы» даже внутри Европейского союза.