Барнаул, 21 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам обработки 99,7% протоколов обнародованы предварительные результаты выборов в Государственную думу восьмого созыва. Как сообщила председатель избиркома региона Ирина Акимова в ходе пресс-конференции, лидирует «Единая Россия». По одномандатным округам определены четверо победителей.

Rama Выборы

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Ими стали: Барнаульский одномандатный округ № 39 — Даниил Бессарабов (36,66%), Рубцовский одномандатный округ № 40 — Мария Прусакова (27,2%), Бийский одномандатный округ № 41 — Александр Прокопьев (31,41%), Славгородский одномандатный округ № 42 — Иван Лоор (37,94%).

По партийным спискам на выборах в Государственную Думу голоса по итогам ввода 99,7% протоколов распределились следующим образом: КПРФ — 30,8% «Зеленые» — 0,62%, ЛДПР — 9,19%, «Новые люди» — 6,15%, «Единая Россия» — 33,12%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9,98%.

Явка на выборы составила чуть более 40%.

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