Пхеньян, 21 сентября 2021, 11:48 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 сентября поздравительную телеграмму президенту Непала Бидя Деби Бандари. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Северной Кореи.
В письме, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Непала с Днём незаисимости.
Ким Чен Ын пожелал лидеру и непальскому народу успехов в работе на благо развития и процветания страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава КНДР поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости.
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