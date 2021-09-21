Пхеньян, 21 сентября 2021, 11:48 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 сентября поздравительную телеграмму президенту Непала Бидя Деби Бандари. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Непала с Днём незаисимости.

Ким Чен Ын пожелал лидеру и непальскому народу успехов в работе на благо развития и процветания страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава КНДР поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости.

Читайте также: Ким Чен Ын поздравил главу Таджикистана с Днём независимости