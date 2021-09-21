Пхеньян, 21 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 сентября поздравительную телеграмму президенту Непала Бидя Деби Бандари. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В письме, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Непала с Днём незаисимости.

Ким Чен Ын пожелал лидеру и непальскому народу успехов в работе на благо развития и процветания страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава КНДР поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости.

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