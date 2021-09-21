Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В ночь с 20 на 21 сентября в районе Таканде в Эль-Пасо, расположенном на территории испанских Канар, было зарегистрировано четыре новых землетрясения, после чего открылось новое извержение вулкана. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Fernando50 Вулкан

Новые обстоятельства вынудили местное руководство расширить эвакуацию населения.

Согласно информации, полученной Комитетом Специального плана защиты от вулканических рисков Канарских островов, новое устье вулкана открылось примерно в 900 метрах от основного устья.