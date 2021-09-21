Уфа, 21 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Холодная погода побила температурный рекорд в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Сообщается, что на метеостанции Уфа — Дема ночью 21 сентября 2021 года температура воздуха понизилась до отметки —2,3°С. В результате был побит температурный рекорд 1992 года. Тогда столбик термометра опустился до —2,2°С.

Отмечается, что по Башкирии минимальные температуры воздуха понижались до —8°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются заморозки до —6°С.