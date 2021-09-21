Киев, , 11:48 — REGNUM Организацию Объединённых Наций (ООН) является одной из основных площадок, на которых можно «искать решение» по Донбассу и Крыму. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Украинский лидер в беседе с журналистами в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 76-й сессии ГА ООН, заявил, что Украина «должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам».

«Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», — подчеркнул он.

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«Я думаю, что здесь вопрос не в статусе, так как ООН имеет наивысший статус. Тут вопрос наших всех возможностей. Мы должны не упускать такие возможности, говорить об этом», — отметил украинский лидер, передаёт телеканал CSN.

Зеленский считает, что решить все проблемы можно «только через диалог, через стремление к стабильности». Он также заявил о важности признания ООН «Крымской платформы».

Как сообщало ИА REGNUM, во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 21 и 22 сентября в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь внимание к вопросу Крыма. как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, «Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии». По его словам, будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, так как Киев хочет «видеть большую вовлечённость ООН в вопросы Крыма».