Афины , 21 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Управляющий Банка Греции дал в отношении греческой экономики оптимистичный прогноз. О своем видении курса экономики страны Янис Стурнарас рассказал в интервью агентству Politico 21 сентября.

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Стурнарас прогнозирует, что рост ВВП Греции в 2021 году превысит 6%. Фактически, по его словам, в конце года ВВП страны будет на более высоком уровне, чем был до начала пандемии. По его оценкам, Греция сохранит высокие темпы роста, порядка 3,5% в год, в течение следующих 10 лет.

Он полагает, что отношение государственного долга к ВВП упадет до 187% в 2022 году с нынешнего уровня в 200%. Он напомнил, что к 2019 году Греции удалось снизить государственный долг до уровня 180% ВВП. Он также выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе инфляция выйдет на уровень 2%.

Ранее стало известно, что экономика Греции выросла на 16,2% во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом ВВП страны вырос на 3,4% по сравнению с первым кварталом года. Министр финансов страны Христос Стейкурас, комментируя эти данные, заявил, что предварительные показатели за второй квартал приведут к более высоким темпам роста ВВП в этом году по сравнению с первоначальными оценками в 3,6%.